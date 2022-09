Drohne vermisst Teufelsmauer bei Weddersleben

Von der Gesteinsformation soll ein dreidimensionales digitales Modell entstehen. Was der Hintergrund ist und wer an dem Vorhaben teilnimmt.

Weddersleben/MZ - Die weiße Flugdrohne bleibt ein paar Sekunden in der Luft stehen, sackt plötzlich zwei Meter ab, kommt wieder zur Ruhe, ehe sie weitere zwei Meter nach unten schwebt. Dann fliegt sie hinauf und etwas zur Seite - und das stückweise Absacken beginnt erneut. An jedem der Haltepunkte in der Luft drückt Wissenschaftler und Pilot Marcello Gugliotta auf einen kleinen Knopf auf der Fernbedienung, wodurch ein Foto gemacht wird: Die in alle Richtungen schwenkbare Kamera der Drohne nimmt jedes Detail der Teufelsmauer auf.