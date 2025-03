Zur Berufsbildungsmesse vom 20. bis 22. März lädt das Bildungs- und Technologiezentrum (BTZ) in Thale ein. Welche Branchen sich präsentieren, um Azubis zu finden, und warum einige Schüler aus dem Landkreis Harz gleich zweimal vorbeischauen.

Verschiedene Betriebe präsentieren sich bei der BTZ-Berufsbildungsmesse in Thale.

Thale/MZ. - Die Nachfrage wächst: Besuchten in den zurückliegenden beiden Jahren gut 450 bzw. 480 Schülerinnen und Schüler die BTZ-Bildungsmesse in Thale, sind für die diesjährige Auflage schon mehr als 500 junge Menschen angemeldet. Und das sind nur die Angemeldeten für zwei der drei Messetage. Das Angebot ist offen für alle Interessierten aus dem Landkreis Harz und darüber hinaus, richtet sich beispielsweise auch an Facharbeiter und Umschulungswillige.