Thale/MZ/son - Ab Juni kann wieder an der frischen Luft gebadet werden: Die Freibäder in Westerhausen und Thale – das Sommerbad – werden ihren Betrieb für die Sommersaison pünktlich zum Kindertag am 1. Juni aufnehmen, teilt die Stadt mit. Das gilt hingegen nicht für das Bergschwimmbad in Altenbrak, es bleibt dieses und vermutlich auch mindestens noch kommendes Jahr geschlossen.

Die Gründe sind nötige Investitionen in Technik sowie Schäden an Fliesen und Beton, derer sich keine Firma so schnell annehmen will. Welche Möglichkeiten es für die Zukunft des Bades gibt, war bei einer Einwohnerversammlung erläutert worden. „Perspektivisch soll jetzt eine Generalsanierung mit privater Unterstützung und Fördermitteln angeschoben werden. Entsprechende Projektideen werden dazu in der Stadtverwaltung entwickelt“, heißt es weiter aus dem Thalenser Rathaus.

Das Bergschwimmbad in Altenbrak bleibt hingegen zu. (Foto: Sonnemann)

Beim Termin in Altenbrak teilte der Geschäftsführer der Bodetal Tourismus GmbH (BTG), Ronny Große, den rund 80 Zuhörern mit, dass es – inklusive der Bodetal-Therme – vier Bäder in der Stadt gibt. Das Bestreben sei immer gewesen, sie parallel zu betreiben. Geld für die Saisonvorbereitung und um die Defizite – die es bei Bädern immer gibt – auszugleichen, war eingeplant. Doch das Bergschwimmbad kann diese Saison nicht an den Start gehen.

Betreiberin der Bäder ist die BTG, sie sei für den Betrieb aber auch auf Dritte wie etwa Fachkräfte der DLRG angewiesen, so Große. Die Kosten dafür seien „enorm gestiegen“. Personalprobleme im Rettungsschwimmerbereich konnten der Stadtverwaltung zufolge teilweise abgefangen werden – „durch eine Synergie mit unserer Bodetal-Therme und dem Einsatz der Thermen-Mitarbeiter“. Und so sei der Badebetrieb im Sommer auch in der Terme möglich. Sie ist allerdings vom 5. bis 30. Juni wegen Sanierungsarbeiten geschlossen.