2025 hat Meisdorf in Rekordzeit die Voraussetzungen für einen eigenen Dorfladen geschaffen. Die Eröffnung wird eines der Highlights 2026. Hochwasserschutz und knappe Haushaltsmittel bleiben weitere Herausforderungen, sagt Ortsbürgermeister Steven Ecke im Gespräch mit der MZ.

Dorfladen für Meisdorf ist sicher - Hochwasserschutz bleibt wichtiges Thema

Meisdorf/MZ. - Dass die Einwohner von Meisdorf zum Einkaufen in die Nachbarorte fahren müssen, ist bald Geschichte: In nur wenigen Wochen ist es im Jahr 2025 gelungen, die Voraussetzungen für einen Dorfladen der Bio Schopp UG zu schaffen. Seine Eröffnung ist daher ein wichtiges Ereignis in diesem Jahr. Auch der Hochwasserschutz wird den Ort im Selketal weiter beschäftigen, sagt Ortsbürgermeister Steven Ecke im Interview mit der MZ.