Die "New Orleans Hot Peppers" aus Berlin zählten zu den Bands, die am Samstag im Marktkirchhof spielten. Sie waren zum ersten Mal in Quedlinburg dabei.

Quedlinburg/MZ/pek. - Musik ist in der Stadt - so hieß es am Wochenende, 28. bis 30. Juni, mit den Dixieland- und Swingtagen, zu denen der Freundeskreis Quedlinburg swingt und seine Partner wieder eingeladen haben.

Die Blue Dragons Jazzband spielt am Samstagmorgen zum Einheizen im Lokschuppen auf und begleitet die Gäste dann zum Zug. Foto: Matthias Bein

Einmal mehr gab es dabei an den unterschiedlichsten Orten, drinnen wie draußen, und zu den verschiedensten Zeiten – von morgens bis abends – mitreißende Musik, gespielt von „guten Bekannten“ wie beispielsweise der Basement Jazzband aus Koege in Dänemark, die zum fünften Mal dabei war und viele Fans hat, oder in Quedlinburg „Neuen“ wie den „New Orleans Hot Peppers“ aus Berlin.

Dietrich König vom Freundeskreis Quedlinburg swingt führt die Musiker und Gäste am Samstagmittag vom Lokschuppen zum Zug. Foto: Matthias Bein

Auf geht's zum Zug für Musiker und Gäste: Am Samstagmittag startete der Dixie-Train Richtung Silberhütte. Foto: Matthias Bein

So war für jeden etwas dabei bei dem Jazzfestival, das Gäste aus ganz Deutschland in die Welterbestadt lockt und bei dem erneut ein S(w)ing-Gottesdienst zum Programm gehörte. Hat der Verein selbst im vergangenen Jahr auf sein 20-jähriges Bestehen zurückblicken können, so sind die Dixieland- und Swingtage in diesem Jahr zum 20. Mal gefeiert worden.

Musik im Zug: Die Potsdamer Dixieland- und Swingband "Alte Wache" war zum fünften Mal in Quedlinburg dabei. Foto: Matthias Bein

Hatten sichtlich Spaß: die Musiker von "Little Johns Jazzband". Die Bochumer spielten auch im Dixie-Train. Foto: Matthias Bein

Und das nächste Jubiläum steht schon in Aussicht: Im kommenden Jahr soll der Dixie-Train zum 20. Mal vom Bahnhof Quedlinburg durchs Selketal und zurück rollen.

Von Eröffnungs- über Abendkonzerte bis Frühschoppen an verschiedenen Orten: das Publikum war überall begeistert. Foto: Matthias Bein

Musik entspannt im Freien genießen - das war beim Jazzfestival bei bestem Sommerwetter möglich. Foto: Matthias Bein