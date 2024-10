Zwei Männer sind, ausgestattet mit Flex und Axt, in Neinstedt auf Bares aus – an einem Gerät, an dem nur mit Karte bezahlt werden kann. Jetzt haben sie sich vor Gericht verantworten müssen.

Diebe wollen Geld - und knacken Automat in Neinstedt, an dem nur mit Karte gezahlt werden kann

Quedlinburg/Neinstedt/MZ. - Mit einer Flex machen sich zwei Männer in Neinstedt an einem Zigarettenautomaten zu schaffen. Sie sind auf der Suche nach Geld, schneiden ein Loch in den Automaten, suchen dieses noch mit einer Axt zu vergrößern. Doch der Automat ist einer, an dem nur mit Karte bezahlt werden kann.