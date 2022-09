Die Bewegungsexperten: Sportmedizinerin und Personal Trainer eröffnen Praxis in Quedlinburg

Janet Michel und Jeff Kammerad bieten in der Adelheidstraße unter anderem Leistungsdiagnostik, sportmedizinische Check-ups und Motivationscoaching an.

Sportmedizinerin Janet Michel (von links) und Sportwissenschaftler Jeff Kammerad haben in der Adelheidstraße 4 in Quedlinburg eine neue Praxis eröffnet. Andrea Nowak und Steffen Reuß, beide von der Harzsparkasse, gratulierten.

Quedlinburg/MZ - Es ist Bewegung in der Adelheidstraße 4. Im Wortsinne: Nachdem hier seit Monaten gebaut und renoviert wurde und wird, haben sich in dem herrschaftlichen Gebäude nahe dem Quedlinburger Amtsgericht zwei Bewegungsspezialisten eine gemeinsame Praxis eingerichtet: Personal Trainer Jeff Kammerad und Sportmedizinerin Janet Michel. „Zusammen sind wir die Experten für Bewegung und Sportmedizin“, sagt Kammerad, der mit seiner Firma „SportKammerad“ schon seit vielen Jahren in Quedlinburg etabliert ist.