Städtebauförderung im Programmjahr 2025 Deutlich weniger Förderung für Quedlinburg: Für welche Straße es kein Geld gibt und wie die Stadt reagiert
Quedlinburg erhält im Programmjahr 2025 deutlich weniger Geld aus der Städtebauförderung als beantragt. Betroffen ist auch ein Straßenbauprojekt. Wie es jetzt weitergeht.
14.09.2025, 15:30
Quedlinburg/MZ. - Weil nach 2024 auch 2025 das zu erwartende Städtebaufördergeld deutlich unter der beantragten Summe liegt, hat die Stadtverwaltung Quedlinburg nun reagiert: Sie hat einen neu einzureichenden Antrag überarbeitet.