Über Jahre war das städtische Förderprogramm in Harzgerode ein Renner. Die dafür zur Verfügung gestellte Fördersumme reichte kaum aus. 2025 war das anders.

Deutlich weniger Anträge auf Baukindergeld in Harzgerode

Harzgerode/MZ/tho. - Es wird weniger gebaut. Das geht aus einer Pressemitteilung des Statistischen Landesamtes hervor, nach der die Zahl der erteilten Baugenehmigungen in Sachsen-Anhalt in den ersten drei Quartalen dieses Jahres weiter rückläufig war. Und auch im Kleinen lässt sich der Trend ablesen.