Der Einzige im Land: Daniel Malchert aus Quedlinburg repariert Schweizer Uhren

Was für den Uhrmachermeister aus dem Harz eine gute Uhr ausmacht und warum er seine „Schlossberg“ nicht mehr herstellt.

Quedlinburg/MZ - Was ist eine gute Uhr? Die Antwort auf diese simple Frage ist fast so schwierig wie auf die Frage „Was ist eine schöne Frau?“ – und fällt bei Daniel Malchert beinahe philosophisch aus. „Für die einen ist es wichtig, dass eine Uhr sekundengenau geht, für die anderen, dass sie lange hält und vielleicht noch an die nächste Generation übergeben werden kann“, sagt der Quedlinburger Uhrmachermeister.