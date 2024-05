Er war Komponist der Romantik und Direktor des Königlichen Domchores in Berlin: ein in Quedlinburg geborener Musikprofessor, dessen Geburtstag sich jährt. Der Förderverein für den Musiksommer möchte ihn wieder bekannter machen.

Quedlinburg/MZ. - Er wird mit Mendelssohn verglichen, ist Direktor des Königlichen Domchores in Berlin gewesen und wäre, wenn nicht Wilhelm II. sein Entlassungsgesuch abgelehnt hätte, Thomaskantor in Leipzig geworden: der Musikprofessor, der in Quedlinburg geboren wurde und den der Förderverein für den Musiksommer Quedlinburg am Samstag, 1. Juni, auf besondere Weise ehren will.