Weitläufig und im südlichen Teil mit Waldcharakter angelegt: die Kuranlagen in Bad Suderode.

Bad Suderode/MZ. - Zuletzt hatte es auch immer wieder Kritik am Zustand der denkmalgeschützten Kuranlagen in Bad Suderode gegeben – nun ist über die künftige Gestaltung auch mit den Denkmalbehörden beraten worden. Im Ergebnis steht fest, was zuerst erfolgen soll.