Harzgerode/MZ/tho. - Viel geändert hat sich nicht im Programm, vergleicht man es mit dem der Vorjahre. „Die Highlights sind verlässlicherweise dieselben“, sagt Uwe Schmidt von der Selketalinformation, nennt unter anderem das Bürgerfrühstück, den Städtewettbewerb, die Party mit der Coverband Seamless am Abend, die am Samstag, 6. Juli, stattfinden. Zum Sommermärchen, das in diesem Jahr zum nunmehr achten Mal ausgerichtet wird - von Stadt und Deutscher Mediengesellschaft. Denn worum es in erster Linie bei dieser Veranstaltung gehe: ums Mitmachen; „es geht um die Bürgerbeteiligung und die Beteiligung der Vereine, die sich hier vorstellen“, erklärt Schmidt. Und in der Richtung hat das Sommermärchen so einiges zu bieten: Ob es der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Harzgerode ist, der von 12 bis 13 Uhr zum Konzert aufspielt. Ob es die „Concordancer“ sind, die gleich im Anschluss auftreten, der Männerchor von 1947 und die Volkskunstgruppe, die ihr Programm ab 13.30 Uhr präsentieren. Die Kirchengemeinde beteiligt sich mit Kirchenführungen, Gruft- und Turmführungen (13 bis 18 Uhr). Der Schulförderverein schickt Ratefüchse auf Rätseltour durch die Stadt. Der SV Concordia 08 fordert zum Torwandschießen, Balljonglieren und Slalom auf. Die Schützengilde zu Harzgerode von 1475 bietet wieder Laserschießen an und der Angelsportverein Unterharz Räucherfisch (10 bis 18 Uhr). Der Erlös aus dem Verkauf geht wieder an einen guten Zweck.