Darum singt ein weitgereister Bariton jetzt in Halberstadt

Nach Studium in Deutschland und Kantoren-Ausbildung in Israel hat Samuel Berlad im Harzkreis sein erstes festes Engagement am Nordharzer Städtebundtheater angetreten. Warum er einen Podcast für junge Leute anbietet.

Quedlinburg/Halberstadt/MZ - In „Die Großherzogin von Gerolstein“ sprang Samuel Berlad als Baron Grog ein, nun erlebt er am Samstag in Verdis Oper „Otello“ seine erste richtige Premiere als Montano am Nordharzer Städtebundtheater.