Spenden für Kita in Falkenstein

Pansfelde/MZ. - Die Kindertagesstätte in Pansfelde bekommt weiter Unterstützung aus dem Stadtrat: Vorsitzender Jürgen Recht will noch einmal seine Aufwandsentschädigung zur Verfügung stellen, damit die Kita einen Internetanschluss bekommt. Die Kosten für die Einrichtung des Anschlusses will Stadtratsmitglied Danny Baumann übernehmen.