Wedderstedt/MZ. - Aus bislang ungeklärter Ursache ist es am Freitag, 14. Februar, zu einem Brand eines Dachstuhls in Wedderstedt (Vorharz-Gemeinde Selke-Aue) gekommen. Wie die Polizei informiert, kam es gegen 18.40 Uhr zu dem Feuer in einem Einfamilienhaus in der Straße Am Rathaus.

Am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von rund 70.000 Euro. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar, teilt die Harzer Polizei weiter mit.

Die Beamten des Harz-Reviers leiteten ein Brandermittlungsverfahren ein und beschlagnahmten den Brandort. Ermittlungen zu Brandursache erfolgen im Verlauf der kommenden Woche.