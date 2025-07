Gastronomie im Harz Von der Spielothek zur Wohlfühloase: Das Café "Genusswerkstatt" in Thale überrascht alle

Ein neues Café in Thale (Harz) sorgt für Aufsehen – nicht nur wegen des Kaffees. In der „Genusswerkstatt – Zur Wohlfühloase“ treffen sich Menschen zum Spielen, Musizieren und Genießen. Was hinter dem besonderen Konzept steckt.