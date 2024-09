Quedlinburg/MZ. - Raumhoch sind die Holzregale, in denen Belletristik, Reise- und Bildbände, Ratgeber, Kinder- und Jugendbücher, Regionalgeschichtliches oder Antiquarisches Buchrücken an Buchrücken stehen. 1881 durch Wilhelm Gebecke als Buchhandlung und Leihbibliothek gegründet, gibt es die Buchhandlung und das Antiquariat Gebecke in Quedlinburg seit mehr als 140 Jahren. Gerade ist das Unternehmen mit dem Deutschen Buchhandlungspreis 2024 in der Kategorie „Besonders herausragende Buchhandlungen“ geehrt worden. „Da ist schon ein gewisser Stolz“, sagt Inhaber Jens Jürgens „Es ist aber auch eine Auszeichnung für das stete Arbeiten hier, für das Sich-Kümmern um die Kultur.“

