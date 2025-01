Zur Bildungsmesse lädt das Bildungs- und Technologiezentrum (BTZ) in Thale ein. Was die Besucher aus dem ganzen Landkreis Harz erwartet und wie Aussteller mitmachen können.

Thale/MZ/son. - In Zeiten des Fachkräftemangels müssen Betriebe sich etwas einfallen lassen, um potenzielle Auszubildende anzusprechen. Eine gute Möglichkeit, auf sich oder auf eine ganze Branche – Dienstleistung, Handel, Gastronomie, Industrie, Handwerk oder öffentlicher Dienst – aufmerksam zu machen, ist die Bildungsmesse in Thale. Zu ihrer bereits 19. Auflage lädt das Bildungs- und Technologiezentrum (BTZ) vom 20. bis 22. März ein. Im zurückliegenden Jahr präsentierten sich gut 50 Aussteller in den BTZ-Räumen.

Unternehmen, die als Aussteller mitmachen möchten, können sich bis zum 15. Februar anmelden. Einen Vordruck gibt es im aktuellen Thalenser Amtsblatt, die Anmeldungen nehmen Michaela Brosig von der Stadtverwaltung, E-Mail an [email protected], und Heike Böhm vom BTZ, E-Mail an [email protected], entgegen.

In Thale gibt es Tipps für Bewerbungen

Was bietet die Messe ihren Besuchern? Ziel ist es, Schülern aus dem gesamten Harzkreis bei ihrer Suche nach einem geeigneten Ausbildungs- oder Studienplatz zu unterstützen. Ihnen werden verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt, die Aussteller präsentieren sich praxisnah und beantworten Fragen der Schüler und auch ihrer Eltern. Zudem gibt es Führungen durch das BTZ und Tipps für die Optimierung von Bewerbungen.