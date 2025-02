Polizei ermittelt wegen Brandstiftung Brandserie in Quedlinburg: Erneut Container in Harz-Stadt abgefackelt

Die Polizei fahndet nach drei Feuern in einer Nacht in Quedlinburg nach Brandstiftern. In der Harz-Stadt gab es zuletzt ähnliche Brandserien. Was zu den jüngsten Vorfällen bislang bekannt ist.