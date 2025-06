Großbrand im Harz Update: Feuer zerstört Wohnhaus in Ermsleben - 90 Feuerwehrleute im Einsatz

Ein Großbrand hat am Samstag die Feuerwehren im Harzkreis in Atem gehalten. In Ermsleben stand ein Wohnhaus in Flammen. Das Gebäude wurde durch das Feuer komplett zerstört.