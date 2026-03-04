Schwimmbad im Harz Blutiger Unfall in Bodetal-Therme in Thale: Badegast erhebt schwere Vorwürfe
Ein Badegast der Bodetal-Therme in Thale (Harz) meldet eine schwere Fingerverletzung nach einem Tauchgang im Außenbecken. Was wirklich passiert ist und warum der Betroffene das Verhalten des Teams vor Ort kritisiert.
Aktualisiert: 05.03.2026, 10:29
Thale/MZ. - So sollte ein Besuch eines Thermalbads nicht enden: mit einem blutigen Zeigefinger. Diesen hat sich Badegast Jürgen Ruhrmann beim Abtauchen in einem Außenbecken der Bodetal-Therme in Thale verletzt – „an einem offenbar fest verbauten, metallischen Gegenstand“, schildert er. Was steckt hinter dem Unfall?