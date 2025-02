Nach zehn Jahren erobern die Schlossgeister wieder mit einer Eigenproduktion die Bühne. Geschrieben hat die Komödie Detlef Böttcher, der selbst gar nichts mit Gärten am Hut hat. Warum er die Handlung dennoch in einer Gartenanlage spielen lässt und worauf sich das Publikum freuen darf.

Harzgerode/MZ. - Die Tagesordnung muss am Mittwoch keiner mehr feststellen. Es ist Probenabend bei den Schlossgeistern, dem Harzgeröder Theaterverein. Wie immer, wenn es auf die Spielzeit zugeht. Die Beschluss-, nein, die Spielfähigkeit ist auch gegeben. Heribert Stockmann eröffnet direkt die Sitzung. Als VV – Vereinsvorsitzender der Kleingärtner – ist es an ihm, dass alles mit rechten Dingen zugeht und bedeutende Angelegenheiten in der ihnen gebührenden Penibilität abgehandelt werden. So trocken, so lustig. Auch wenn man Friedemann Weist, der den VV spielt, fast ein wenig bedauern möchte. Für den stellenweise drögen Text, den er lernen muss. Das Publikum hingegen darf sich freuen.