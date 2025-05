Quedlinburg/MZ/pek. - Der besondere Blumenschmuck kehrt zurück in die Innenstadt von Quedlinburg: Nico Bier, Mitarbeiter der Stadtwerke Quedlinburg, war am gestrigen Mittwoch dabei, Blumenkugeln in luftiger Höhe in der Steinbrücke anzubringen. In der Blasiistraße hängen die Bälle mit vielfarbigen Blüten, die zudem illuminiert sind, bereits; angebracht werden sie zudem noch in der Bockstraße, in der Heiligegeist- und in der Pölkenstraße. Die leuchtende Blütenzier, die auch an die Tradition Quedlinburgs als Blumen- und Saatzuchtstadt erinnert, erfreut Einheimische wie Touristen und ist ein beliebtes Fotomotiv. Entwickelt wurde die Idee, Straßenzüge der Innenstadt mit Blumenkugeln zu schmücken, durch die Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH. An der bisherigen Umsetzung haben sich auch Unternehmen wie etwa Hotels beteiligt und den Kauf von Kugeln finanziert.