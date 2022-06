Betreutes Wohnen: Im Zentrum von Ermsleben entstehen 19 Appartements

Ermsleben/MZ - Die Mauern sind noch unverputzt, Stützpfeiler sind aufgestellt, von der Decke hängen Kabel: Was zwischen Siederstraße und Neustadt in Ermsleben entsteht, ist schon deutlich zu erkennen. Und bereits jetzt gibt es mehr als 30 Anmeldungen für die 19 Appartements im betreuten Wohnen, das vom Awo-Regionalverband am Harz mit Sitz in Mansfeld errichtet wird. Am Mittwoch wurde Richtfest gefeiert, und Geschäftsführerin Ute Düsterhöft zeigte sich optimistisch, dass der Bauplan eingehalten werden kann - wenn es weiter so läuft wie bisher.