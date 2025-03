Um das Jahresende herum ist sie in Quedlinburg erstmals gestartet worden: die Aktion „Zauber der Adventsstadt“. Was sie beinhaltete, und warum jetzt ein Pokal übergeben worden ist.

Besondere Schaufenster in Quedlinburg: Wanderpokal erstmals vergeben

Spezielle Aktion in Adventsstadt

Quedlinburg/MZ. - Besondere Dekorationen um eine Standuhr aus dem 18. Jahrhundert oder eine Kaminuhr aus der Biedermeierzeit: Rund um das Jahresende haben Quedlinburger und Gäste nicht nur unter dem Motto „Weihnachtliches Quedlinburg im Wandel der Zeit“ gestaltete Schaufenster in der Innenstadt bewundern können. Sie konnten im Rahmen der Aktion „Zauber der Adventsstadt“ auch abstimmen, welches ihnen am besten gefallen hat. Welches der 25 Schaufenster das war, das ist am Donnerstagnachmittag, 6. März, bekanntgegeben worden.