Orthopädin Helvi Benke hat in Quedlinburg eine Praxis für ästhetische Medizin eröffnet. Wie es dazu gekommen ist und was sie hier nebenberuflich anbietet.

Behandlungen für die Schönheit: Was Ärztin jetzt in Quedlinburg anbietet

Helvi Benke hat in Quedlinburg eine Praxis für ästhetische Medizin eröffnet, in der sie nebenberuflich tätig ist.

Quedlinburg/MZ. - Helvi Benke ist Fachärztin für Orthopädie, Unfallchirurgie und Chirotherapie. „Das ist das, was ich mit Leib und Seele mache, was ich sehr gern mache und auch niemals aufgeben möchte“, sagt die Medizinerin, die als angestellte Ärztin in einer Praxis der Medizinischen Zentrum Harz GmbH in Ballenstedt arbeitet. „Das gefällt mir total gut.“ Neben diesem Haupttätigkeitsfeld widmet sie sich nebenberuflich nun in Quedlinburg aber auch einem weiteren Bereich der Medizin.