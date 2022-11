Bauhof Quedlinburg: Startklar für den Winterdienst

Quedlinburg/MZ - „Wir haben aktuell sehr viel draußen zu tun“, sagt Kerstin Held, Leiterin des Bauhofes der Stadt Quedlinburg. So sind die Fahrzeuge im Einsatz, um etwa Laub aufzunehmen und zu entsorgen, Baumpflegearbeiten durchzuführen, „wir machen sogar noch Asphalt in der Wegereparatur“, so die Bauhofleiterin. „Wir freuen uns über jeden Tag, wo kein Winter ist“, ergänzt ihr Stellvertreter, Jens-Uwe Lilienthal. Was nicht heißt, dass auch mit dem Winter gerechnet wird: „Wir beobachten ständig, wie sich die Wetterlage entwickelt“, so Jens-Uwe Lilienthal. „Wenn es losgehen soll, sind wir bereit, die Technik kurzfristig aufzubauen.“ Dann wird etwa der Multicar, der aktuell in Sachen Laub im Einsatz ist, innerhalb von einem Tag umgerüstet, mit Streuer und Schieber ausgestattet. „Wir haben auch eine Firma, die die Streuer vor Ort noch mal eicht und abnimmt.“

