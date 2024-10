2026 will Rieder seine 1090-Jahr-Feier ausrichten - und soll noch eine Schippe drauflegen? Die Idee eines Bürgers sorgt für Diskussionen.

Rieder/MZ. - „Ich wäre todtraurig, wenn wir's nicht machen“, sagt Katja Dübener: Rieder im Jahr 2026 ohne große 1090-Jahr-Feier? Undenkbar. Das Fest soll stattfinden, da ist sich der Ortschaftsrat einig. Aber Rieder im Jahr 2026 mit 1090-Jahr-Feier und Harzfest? Da ist sich der Ortschaftsrat dann schon nicht mehr so einig.

Harzfest soll kleinere Orte in den Mittelpunkt stellen

Die zwei großen Feste miteinander zu verbinden, hatte ein Einwohner vorgeschlagen. Ortsbürgermeister Norbert Küster ist skeptisch: Kann das Dorf die Ausrichtung solch einer großen Veranstaltung leisten? Allein logistisch sei das eine Herausforderung. Andere Ortschaftsratsmitglieder wollen das Thema nicht so schnell beiseite legen und halten dagegen, dass es beim ersten Harzfest in Harsleben und im vergangenen Jahr in Altenbrak auch funktioniert habe.

Das Herausfordende ist: Es kostet eine ganze Menge Geld. Maik Zedschack, Bürgermeister von Thale

Der Thalenser Ortsteil hat rund 300 Einwohner. An drei Tagen wurden mehrere zehntausend Besucher gezählt, „wie ein kleiner Sachsen-Anhalt-Tag“, sagt Thales Bürgermeister Maik Zedschack. „Das Herausfordernde ist: Es kostet eine ganze Menge Geld. Der Landkreis gibt einen erheblichen Teil dazu, aber trotzdem hat die Stadt Thale als Veranstalter einen mittleren fünfstelligen Betrag zusätzlich mit reingepackt.“

Dafür fanden dann die Harzer Sommertage - sonst immer in der Kernstadt - 2023 im Ortsteil statt. „Da haben die Menschen, die Stadt und unsere Bodetal Tourismus GmbH als Ausrichter eine ganze Menge Solidarität für unseren kleinen Ortsteil Altenbrak gezeigt. So etwas macht eine Stadtgemeinschaft aber auch aus.“

Bürgermeister: Ortschaften müssen Entscheidung mittragen

Für die vielen Besucher sei neben zusätzlich ausgewiesenen Parkplätzen auf Wiesen ein Shuttleverkehr eingerichtet worden.

„Vom Grundsatz her kann man sich das vorstellen“, sagt Ballenstedts Bürgermeister Michael Knoppik auf Nachfrage, aber die Ausrichtung des Harzfestes sei bislang kein Thema gewesen. „Schlussendlich ist das eine Entscheidung, die die Ortschaften mittragen müssen.“