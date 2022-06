Ballenstedt macht aus Brachland einen Ort für Kinder und Jugendliche

Skaten, Fußball, Basketball: An der Badeborner Straße ist eine neue Freizeitanlage entstanden.

Christian Müller (l.) und Robert Wagner sind Könner im Skaten und zeigen das auf der neuen Skateranlage in Ballenstedt.

Ballenstedt/MZ - „Früher? Am Anger“, antworten die 13-, 14-jährigen Jungs auf die Frage, wo sie denn bislang ihre Freizeit in Ballenstedt verbracht haben. Die neue Multisportanlage an der Badeborner Straße finden sie „cool“ und „schön“. Vor allem, weil es dort einen Kleinfeld-Fußballplatz mit Sand und Kunstrasen gibt.