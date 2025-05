Nach 37 Jahren schließt Ballenstedt einen zweiten Vertrag für eine Städtepartnerschaft ab. Welche Ziele hat die Verbindung nach Újkígyós in der Puszta?

Ballenstedt hat jetzt Partnerstadt in Ungarn: „Wir passen ziemlich gut zusammen“

Städtepartner in Europa

Ballenstedt/MZ. - Jetzt ist es offiziell: Ballenstedt und Újkígyós sind Städtepartner. Einen entsprechenden Vertrag haben die Bürgermeister Michael Knoppik und Timót Oláh am Samstag in Ballenstedt unterzeichnet. Der Stadtrat Ballenstedt hatte am Donnerstag den Vertragsabschluss einstimmig beschlossen.