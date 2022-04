Bald freies WLAN in Quedlinburger Kleingartenanlage

Quedlinburg/MZ - Parzellenpächter und Gäste der Quedlinburger Kleingartenanlage „Höfen III“ können bald frei zugängliches Gratis-WLAN nutzen: Der Verein Freifunk Harz wird in der Anlage die technischen Voraussetzungen dafür schaffen. Mit finanzieller Unterstützung: „Wir haben einen Förderbescheid vom Land erhalten in Höhe von 21.000 Euro“, berichtet Thomas Warnecke, Schatzmeister des Vereins. „Höfen III“ sei damit die erste Kleingartenanlage im Landkreis Harz, in der freies, kostenloses WLAN-Projekt gefördert werde und - nach einer Anlage in Halle - die zweite in Sachsen-Anhalt.