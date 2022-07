Ausverkauftes Open-Air-Festival Rockharz lockte 20.000 Heavy-Metal- und Rockfans zum Flughafen nach Ballenstedt.

Vier Tage war der Flughafen in Ballenstedt in einen Ausnahmeszustand versetzt.

30 Jahre Rockharz - der runde Festivalgeburtstag steht erst 2023 im Kalender. Trotzdem: Nummer 29 dürfte in Erinnerung bleiben. Viele der etwa 20.000 Besucher sind Stamm-Rockharzer, Wiederholungstäter im besten Sinne – und die waren nach zwei Sommern ohne sichtlich ausgehungert. Endlich wieder vier Tage Konzerte am laufenden Band und staubenden Meter! Dass die reibungslos über die wortwörtliche Bühne gingen, ist einem 400-köpfigen Team zuzuschreiben, das den Ballenstedter Flugplatz erstmals seit 2019 wieder in ein Rock- und Metal-Mekka verwandeln durfte.