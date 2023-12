Im Harz sind internationale Künstler am Werk. Mit Kettensägen und Äxten kämpfen sie gegen die Zeit. Hier entscheidet sich, wer 2026 bei den Olympischen Spielen in Italien dabei ist.

Thale/MZ. - Es geht am Wochenende reichlich international zu: Die Eisblöcke stammen aus Poznan in Polen, die Künstler, die daraus Eisskulpturen entstehen lassen, reisen aus der Mongolei, Japan, der Ukraine, aus Indonesien und Argentinien sowie Polen und Italien an. Ihr großes Ziel heißt: Olympiade 2026 in Mailand und Cortina.