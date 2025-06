Einkaufen im Harz Aus Laden auf Zeit wird Neustart: Was in Quedlinburg eröffnet wurde

Seit mehr als zehn Jahren hat Stefanie Stranz jeweils für die Adventszeit einen Laden in Quedlinburg eröffnet - und jetzt hier einen Neustart gewagt. Wie es dazu gekommen ist, und was sie in ihrem Geschäft anbietet.