Apotheke in Quedlinburg macht dicht: Das ist der Grund

Ist geschlossen: die Sonnen-Apotheke am Markt in Quedlinburg.

Quedlinburg/MZ. - Im Sommer sind ihre Türen schon einmal vorübergehen zu geblieben; nun hat Apotheker Hans-Joachim Scherlach seine Sonnen-Apotheke am Markt in Quedlinburg geschlossen. „Das ist mir sehr schwer gefallen“, sagt er. „Es ist vom Mobiliar her die schönste Apotheke – mit Kreuzgewölbe. Ich habe das Haus auch saniert, das war schon wie mein Baby“, erklärt der Apotheker. Doch ihm sei keine andere Wahl geblieben.