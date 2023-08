Thieß Bestattungen

Einen Großteil seines Arbeitstages hat Thomas Thieß heute im Büro am Rechner verbracht. Hinzu kam eine Trauerfeier am Nachmittag. Thomas Thieß ist Bestatter mit Meisterbrief und Inhaber eines Unternehmens mit insgesamt 18 Mitarbeitern. Für ihn ist eine Bestattung sehr viel mehr als eine klassische Beerdigung: „Wir erledigen alle Formalitäten und nehmen den Angehörigen alle Wege ab. Es ist unser Anspruch, dass sich die Familie eines Verstorbenen auf ihre Trauer fokussieren kann - ohne sich um Formalitäten und Bürokratie kümmern zu müssen.“ War bis vor 30 Jahren noch die Erdbestattung mit Sarg die häufigste Form des Abschieds von einem geliebten Menschen, werden heute etwa 90 Prozent aller Trauerfälle in der Region eingeäschert. Im Anschluss ist die Urnenbestattung aber nur eine von mehreren Begräbnis-Möglichkeiten.

Ein Familienbaum auf dem Lindenberg

Wenn Thomas Thieß die Angehörigen berät, bringt er mehrere Beisetzungsformen ins Gespräch. Zum Beispiel eine Bestattung im Begräbnisforst Thale - ein Naturwald voller Artenreichtum und Wachstum mit lichten Hainen. Thieß spricht von einer „berührenden Atmosphäre auf dem Lindenberg zwischen Klubhaus und Georgshöhe mit fantastischem Ausblick.“ Ruhebäume sind Traubeneichen, Buchen oder Hainbuchen. Reservieren können sich Interessierte einen Familienbaum oder bis zu zwölf einzelne Grabstellen rund um einen Baum. Neben der Seebestattung gibt es eine weitere ganz besondere Begräbnisform, die sich „Tree of Life“ nennt, also Baum des Lebens. Dahinter steckt der Gedanke, dass die Asche eines Verstorbenen durch die Wurzeln eines Baumes aufgenommen wird und somit in ihm „weiterlebt“.

In der Praxis wird die Asche des Verstorbenen in die Pflanzerde des Baumes gemischt. Ein halbes Jahr später können die Angehörigen den Baum an eine Stelle ihrer Wahl einpflanzen. Für diese Tree of Life Bestattungsform ist die Firma Thieß Exklusivpartner im Landkreis Harz. Eine hochkarätige Form des Abschieds ist die Diamant-Bestattung. In einem chemischen Verfahren wird die Asche des Verstorbenen in einen geschliffenen Erinnerungsdiamanten umgewandelt. Thieß Bestattungen ist ein klassisches Familienunternehmen, gegründet 1990 von Sabine Thieß. 2009 hat Thomas Thieß den Betrieb seiner Eltern übernommen, nachdem er eine Ausbildung zum geprüften Bestatter mit Meisterabschluss absolviert hatte. Bereits 1998 hatten die Unternehmer das Geschäftsgebäude in Thale an der Saarbrückner Straße eröffnet und 2010 erweitert. Dazu gehört auch eine freundlich und hell gestaltete Trauerhalle mit 40 Sitzplätzen in ruhiger Atmosphäre für einen würdigen Abschied. Zur Unternehmensspitze gehört Geschäftsführerin Tina Lampe. Weitere Fachkräfte sind jederzeit willkommen, aber auch Quereinsteiger können sich gern bewerben.

Vielfältige Dienstleistungen mit Zertifikat

Das berufliche Spektrum von Thomas Thieß hat noch weitere Facetten. Seit 2012 ist er geprüfter Thanatopraktiker. Wie es dazu kam, erklärt er so: „Weil der natürliche Zerfallsprozess unseres Körpers sehr schnell voran schreitet, habe ich lange nach einer Möglichkeit gesucht, die den Prozess verlängert. So kam ich zur Thanatopraxie. Eine Konservierungsform des Körpers, die es möglich macht, auch noch einige Zeit nach dem Tod einen Verstorbenen guten Gewissens aufbahren zu können.

Ein würdevoller Abschied wird so wieder möglich, auch für Menschen, die nicht gleich am nächsten Tag herbeieilen können.“ Gerade erst hat Thieß für sein Unternehmen eine Zertifizierung des Bundesverbands Deutscher Bestatter erhalten. Er sagt dazu: „Damit wird nachgewiesen, dass wir die genormten Anforderungen erfüllen und den freiwilligen Mindeststandard für Bestattungsdienstleistungen einhalten.“ Interessant ist die Vielfältigkeit der Dienstleistungen. Dazu gehören nicht nur alle Anforderungen der Bestattung, sondern ein Rundum-Servicepaket von Blumen über Grabstätte und Steinmetz bis hin zu Wohnungsauflösungen und Verkauf einer Immobilie im Kundenauftrag.

