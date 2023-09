50 Millionen Euro: Das ist der Wert einer der modernsten Produktionshallen im Harz - Betreiber ist die Schlote Harzgerode GmbH. Das Unternehmen gehört zur Schlote-Gruppe, ein global agierender Konzern, der aus neun Firmen in Deutschland, Tschechien und China besteht. Was in dieser 6500 Quadratmeter großen Halle passiert, klingt zunächst sehr trocken - die mechanische Bearbeitung von Druckguss-Produkten. Da lohnt sich ein Blick hinter die Kulissen: In zwei riesigen Produktionslinien entstehen Kupplungs-Gehäuse für Pkw. Anders formuliert: In vielen Autos von BMW und Mercedes sind Kupplungen aus Harzgerode verbaut. „Betrachtet man die gesamte Schlote- Gruppe, steckt in jedem in Europa produzierten Fahrzeug mindestens ein Schlote-Bauteil“, erklärt Werkeiter Heiko Thüne. Die fertigen Komponenten werden täglich per Lkw an die verschiedenen Getriebe-Montagewerke in Europa geliefert. In Harzgerode verlassen in Spitzenzeiten das Werk jeden Tag 4000 Bauteile. „Alle in derselben hochwertigen Qualität“, sagt Thüne, „denn diese Qualität und die Schnelligkeit sind unser Wettbewerbsvorteil auf dem globalen Markt.“ Die zweite Produktionslinie verarbeitet Bauteile für Ferrari.

Produktionswerk ist 2017 gebaut worden

Dreißig riesige Produktionsmaschinen (Wert pro Stück eine Million Euro) sorgen vollautomatisiert für die Bearbeitung der Rohlinge aus Aluminium - gegossen und geliefert von Bohai Trimet, eine Firma in direkter Nachbarschaft. Die Nähe zu dieser Gießerei war der entscheidende Faktor für die Ansiedlung des Schlote- Werks an der Aluminiumallee. 2017 ist die Werkhalle entstanden. Von Anfang an dabei war Sebastian Mierzwa. Der 39-jährige Fachmann arbeitet an der Spitze des Qualitätsmanagements und ist stellvertretender Werksleiter. Seine Mitarbeiter prüfen am Ende des Produktionsprozesses jedes einzelne Bauteil. „Wir arbeiten bei der Präzision im Bereich von Tausendstel Millimetern“, sagt Mierzwa. Seine Karriere begann 2005 mit der Ausbildung zum Zerspanungs-Mechaniker im Wernigeröder Schlote- Werk. In den Jahren 2013/14 war er dabei, als Schlote in China ein Werk aufgebaut hat. Heute produzieren dort 350 Mitarbeiter jährlich 1,8 Millionen Aluminium-Gehäuse für Autos der Marken VW und BMW. Beteiligt war Mierzwa auch am Bau einer neuen Produktionshalle für das Schlote- Werk in der Schlachthofstraße, das als Getriebe- und Antriebstechnik Wernigerode GmbH firmiert. Auch dort werden Bauteile für die Automobilindustrie und den Elektromaschinenbau hergestellt. Mittlerweile ist Sebastian Mierzwa sesshaft geworden, pendelt täglich zwischen seinem Wohnort Ilsenburg und Harzgerode: „So soll es auch bleiben. Alles andere wäre mit der Familie nicht vereinbar.“

Schlote-Gruppe beschäftigt 1400 Mitarbeiter

130 Mitarbeiter sind am Standort Harzgerode beschäftigt. „Wir haben die besten Leute, deshalb sind wir weltweit führend in dieser Technologie“, erzählt Werkleiter Thüne. Global beschäftigt die Schlote-Gruppe 1400 Arbeitnehmer. In Harzgerode dürfen gern weitere Fachleute hinzukommen. Gesucht werden unter anderem Zerspanungsmechaniker, CNCFachkräfte, Industriemechaniker und Mechatroniker. „Wir haben auch die Möglichkeit, Quereinsteiger in den Produktionsprozess einzubinden“, sagt Personalchef Mathias Siebert. Schlote produziert nicht nur verschiedenen Bauteile, sondern ist für mehrere Auftraggeber als Entwicklungspartner von Anfang an dabei, wenn es darum geht, individuelle Konzepte für Prototypen zu entwickeln. Einen rasant wachsenden Markt bilden in den kommenden Jahren die Bauteile für Elektro-Motoren. Neuestes Projekt in Harzgerode sind E-Motorteile für Mercedes. Ein Job bei Schlote ist also alles andere als trocken!

