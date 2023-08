In der Lehrwerkstatt steht Konrad Tröbinger (21) am Pneumatik-Schulungssystem. Eine Vorrichtung, das aus verschiedenen Steckverbindungen, Schaltkreisen und Relais besteht. Vor ihm liegen Übungsaufgaben. Seine Aufgabe ist es, die theoretischen Anweisungen in die Praxis umzusetzen. Tröbinger ist einer von elf Azubis im zweiten Lehrjahr bei der BOHAI TRIMET in Harzgerode. „Ich wollte nach dem Abitur etwas Handwerkliches machen“, erzählt der junge Mann aus Bad Suderode. Nach dreieinhalbjähriger Ausbildung und bestandenen Prüfungen, darf er sich Mechatroniker nennen. Mit seinen gut 700 Mitarbeitern produziert die BOHAI TRIMET Aluminium- Bauteile in verschiedenen Formen und Legierungen. Die Produkt- Palette reicht von speziellen Werkzeugen bis zur Montage kompletter Baugruppen für Fahrzeuge - von Getriebe über Fahrwerk bis hin zum kompletten Motorblock. Etwa 100 verschiedene Produkte verlassen hier das Transportband. Kernkompetenz des Unternehmens ist somit die Entwicklung und Herstellung komplexer Druckgussteile aus Aluminium für verschiedenste Automobilhersteller und deren Zulieferer.

Ein Mitarbeiter in Gießereiumfeld. Foto: Bohai Trimet

Aluminium-Tradition in Harzgerode

Das Aluminiumguss-Verfahren gehört zur Tradition des Standortes Harzgerode. Die älteren Einheimischen kennen den Betrieb noch als Gießerei, der sich zu DDR-Zeiten VEB Druckguss und Kolbenwerk nannte. Unter anderem wurden hier die begehrten Kolben für Trabant und Wartburg hergestellt. Seine Lehrmeister Frank Wenzel und Salvadore Böttger bescheinigen Konrad Tröbinger eine gute berufliche Entwicklung. Alltag im ersten Lehrjahr war für ihn u.a. eine Metallgrundausbildung mit den typischen Herausforderungen wie dem Zerspanen von Hand, Bohren, Drehen oder Fräsen. Später lernt er die unterschiedlichen Abteilungen des Betriebes kennen. Der Tag in der Lehrwerkstatt beginnt um 7 Uhr mit einer Besprechung über die anstehenden Aufgaben. „Grundsätzlich herrscht bei uns ein sehr familiäres Klima“, sagt Lehrmeister Wenzel. Die Faszination des Berufs besteht für ihn darin, „junge Menschen zu formen und ins berufliche Leben zu begleiten“. Er meint: „Es ist schön zu sehen, wenn aus jungen Menschen nach der Ausbildung gute und zuverlässige Kollegen geworden sind.“ Wenzel hat einst Werkzeugmacher gelernt. 2001 ist er an den Standort Harzgerode zurückgekehrt und kümmert sich seitdem um den Unternehmensnachwuchs. Insgesamt beschäftigt Bohai Trimet mehr als 40 Auszubildende. Anika Meyer ist als Personalreferentin für die jungen Menschen im kaufmännischen Bereich zuständig.

In der Lehrwerkstatt steht Konrad Tröbinger am Pneumatik-Schulungssystem. Hinter ihm steht Lehrmeister Frank Wenzel. Foto: Falk Heidel

Große Vielfalt an Ausbildungsberufen

Ausgebildet werden die Lehrlinge in verschiedenen Berufen. Außer Mechatronikern gehören dazu die Industrie-, Werkzeug-, Gießerei- und Zerspanungsmechaniker sowie Maschinen und Anlagenführer. Bei so vielen Möglichkeiten fällt die Auswahl schwer. „Kein Problem“, sagt Lehrmeister Salvadore Böttger, „wir schauen gemeinsam mit unseren Bewerbern, welcher Ausbildungsberuf am besten zu ihnen passt.“ Azubi Konrad Tröbinger hatte während seiner Schulzeit ein Praktikum im Betrieb absolviert: „Da habe ich sehr schnell gemerkt, das ist es, was ich machen möchte.“ Er sagt auch: „Von Anfang an fühlte ich mich hier gut aufgehoben, weil das Miteinander sehr familiär ist.“ Darauf legen die Ausbilder Wenzel und Böttger großen Wert. Frank Wenzel ist darüber hinaus einer von vier Suchtkrankenhelfern auf dem Betriebsgelände. Meist sind sie diesbezüglich präventiv unterwegs: „Aber natürlich stehen wir unseren Mitarbeitern zur Seite, wenn sie Probleme mit allen möglichen Suchtformen haben.“ Auch das ist ein Qualitätsmerkmal - außerhalb von Produktion und Verwaltung.

BOHAI TRIMET

Automotive Holding GmbH

Aluminiumallee 1

06493 Harzgerode

Telefon: +49 (0) 39484 50-0

[email protected]

www.bohai-trimet.com