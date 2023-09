Bauhütte Quedlinburg GmbH

Erst die Baubesprechung, dann das Meisterfrühstück: Unternehmer Dirk Rothe hat seine Führungskräfte an einem Tisch versammelt. Nach dem Ende des Sommerurlaubs stehen die nächsten Projekte an. Für die Mitarbeiter der Bauhütte Quedlinburg ist jeder Auftrag eine Reise in ein Land vor unserer Zeit. Mit seinem Meister Jörg Lehmann bespricht Rothe die kommenden Aufgaben am Potsdamer Schloss Sanssouci. Zum Schlosspark gehört die Villa Liegnitz, erbaut im 19. Jahrhundert nach Plänen von Friedrich August Stüler. Die Bauhütte-Mitarbeiter kümmern sich um die Treppenanlage mit ihren historisch wertvollen Zierelementen, den Balustern. Dirk Rothe sagt: „Wir werden die Treppenanlage demontieren. Die Werkstücke werden dann über Winter in den Werkstätten unserer Niederlassung in Schönebeck restauriert.“ Für den Chef und seine Fachleute ist das kein Leuchtturmprojekt, sondern ganz normaler beruflicher Alltag auf hohem Niveau. Die Bauhütte Quedlinburg ist ein Handwerksunternehmen, das sich auf den Fachbereich Baudenkmalpflege spezialisiert hat. Arbeitsorte sind meist Schlösser, Klöster und Kirchen - erbaut von unseren Vorfahren mit Materialien, die heute nicht mehr Standard sind.

Zur Bauhütte gehören vier Gewerke und sechs Meister

Vereint in der Bauhütte sind vier Gewerke, die sich wie ein Konzert- Orchester ergänzen: Steinmetze/ Steinbildhauer, Stuckateure, Maurer sowie Maler und Lackierer. In seinem Betrieb vereint Dirk Rothe sechs Meister aus allen Sparten. Hinzu kommt Enrico Rütze, der aktuell in der Ausbildung zum Steinmetz- und Steinbildhauer-Meister ist. Das nächste Gespräch führt Rothe noch vor dem Meisterfrühstück mit Handwerksmeister Siegfried Hinze. Er wird sich mit dem Mitarbeiter Andreas Köppe auf den Weg zum Kloster Eberbach ins Rhein-Main-Gebiet machen. Aufgabe ist die Beprobung eines mittelalterlichen Fußbodens, der aus Gipsestrich gefertigt wurde. Dirk Rothe: „Eine Technologie, die eigentlich ausgestorben ist.“

Stuckateur Siegfried Hinze bei der Arbeit. Foto: Bauhütte Quedlinburg

Verarbeitung von historisch überlieferten Rezepturen

Mit seinen insgesamt 42 Mitarbeitern und fünf Lehrlingen ist der Betrieb auch auf regionalen Baustellen unterwegs. Beispiele sind die Fassade von Schloss Ballenstedt, Rathaus und Schloss Wernigerode oder das Kloster Drübeck. Bundesweit agiert die Bauhütte parallel an 36 Bauvorhaben. Fast ausschließlich arbeiten die Bauhütte-Spezialisten mit historisch überlieferten Rezepturen wie den Bindemitteln Kalk, Lehm und Hochbrandgips. Sie garantieren damit unverfälschte handwerkliche Arbeit.

Als Besitzer der Meisterbriefe als Maurer und Restaurator hat Dirk Rothe aus Bad Suderode seinen Betrieb 2008 gegründet und damit eine Marktlücke besetzt. Der Betriebshof befindet sich im Ballenstedter Ortsteile Rieder. Auftraggeber ist in der Regel die öffentliche Hand. „Ich habe für qualitativ hochwertige Arbeiten sehr gut ausgebildetes Personal“, sagt Rothe. Aber: „Es dürfen gern weitere Fachleute hinzukommen.“ Außer Sanierern (Schwerpunkt Fassadenreinigung), Stuckateuren und Maurern für den Bereich Lehmbau sucht Rothe Malergesellen mit Neigung zur Baudenkmalpflege vor allem für die Niederlassung im Cokturhof Schönebeck. Dort entstehen in mehreren Bauabschnitten moderne Restaurierungs-Werkstätten für die historischen Werkstücke aus allen Bundesländern. Im Aufbau befindet sich zudem ein ökologischer Baustoffhandel für Materialien, die in den vergangen Jahren wiederentdeckt wurden. Dazu gehören Lehm, spezielle Kalke oder Farben aus Naturrohstoff en. Im März kommenden Jahres ist die Eröffnung geplant.

Ein Garant für beruflichen Erfolg ist für Dirk Rothe die Nachwuchsförderung. Denn: „Handwerk, das auch in unserer schnelllebigen Zeit bleibende Werte schafft, hat nach wie vor goldenen Boden. Das gilt erst recht für die Zukunft.“ Die Bauhütte ist Träger des Titels „Top Ausbilder im Handwerk“. In den vergangenen 15 Jahren haben die Bauhütte-Fachleute an 300 Kirchen und Sakralbauten Hand angelegt, um die ursprüngliche Schönheit wieder zum Strahlen zu bringen. Hinzu kommen weitere 60 Schlösser und Burgen.

Kontaktdaten:

Bauhütte Quedlinburg GmbH

Harzstraße 18

06493 Ballenstedt OT Rieder

Telefon 039485/61 56 24

Mail: [email protected]

www.bauhuettequedlinburg-gmbh.de