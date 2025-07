Die drei Tourist-Informationen in Ballenstedt, Harzgerode und am Gartenhaus sind jetzt mit der „i“-Marke des Deutschen Tourismus verbandes zertifiziert worden. Vorab wurden sie einem Qualitätscheck unterzogen. Was besonders gut angekommen ist und wo Nachbesserungsbedarf besteht.

Ballenstedt/Falkenstein/Harzgerode/MZ. - Lange hat Uwe Schmidt von der Stadt- und Selketalinformation Harzgerode darauf warten müssen: Am Mittwoch hielt er es dann endlich in den Händen, das rote I, das eigentlich ein weißes ist – auf einem rot grundierten Schild. „Seitdem ich den Job mache, also seit 2019, liebäugele ich schon damit“, sagt er. Jahr um Jahr wollte er die Zertifizierung angehen. „Ich wusste ja, dass wir das schaffen würden“, so Schmidt selbstbewusst. Der deutschlandweit anerkannte Qualitätscheck kostet allerdings auch; und so musste das Vorhaben ein ums andere Mal hintenangestellt werden. Bis jetzt. Denn nun können sich drei der vier Tourist-Informationen im Selketal, die seit Anfang vergangenen Jahres von der GLC Glücksburg Consulting AG betrieben werden, mit der „i“-Marke, „dem“ Qualitätssiegel für Tourist-Informationen, schmücken: neben der in Harzgerode auch die in Ballenstedt und die am Gartenhaus (Stadt Falkenstein/Harz). Verliehen wird das Siegel vom Deutschen Tourismusverband.