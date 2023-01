Amtsgericht Quedlinburg: Wo Geldauflagen helfen können

Quedlinburg/MZ - Finanzielle Unterstützung können etwa Feuerwehren und gemeinnützige Vereine nicht nur durch Spenden und Sponsoring erhalten, sondern auch im Gerichtssaal: Wenn ein Gericht entscheidet, dass ein Verfahren gegen die Zahlung einer Geldauflage an eine Wehr oder einen Verein eingestellt wird. So sind im vergangenen Jahr auch Geldbeträge an Einrichtungen im Altkreis Quedlinburg geflossen.