Der Inhaber des Tankstellengebäudes in Allrode will ein Autohaus mit Autovermietung eröffnen. Warum der Start verzögert ist, und wer vom neuen Angebot in dem Thalenser Ortsteil profitieren soll.

Allrode/MZ/son. - Der Treibstoff der wiedereröffneten M1-Tankstelle in Allrode fließt seit Mitte Dezember, andere Ideen für die große Immobilie nehmen Form an – aber nur langsam: „Es hat sich in diesem Jahr schon eine Menge getan, aber nicht so viel, wie ich es gerne gehabt hätte“, sagt Mersad Mukic von Mukic-Immobilien, dem Eigentümer der Anlage am Ortsausgang in Richtung Bärenrode. So gab es einen Rückschlag bei dem Vorhaben, ein Autohaus – als Zweigniederlassung von E.M. Cars in Nordrhein-Westfalen – zu eröffnen.