Am Sitz der Gebrüder Dippe AG, einem bedeutenden Saatzuchtunternehmen in Quedlinburg, wird an den Firmengründer erinnert. Wenig würdig - weshalb nun gehandelt werden soll.

Alles andere als würdig: Stadt will nach Kritik an Zustand des Dippe-Denkmals in Quedlinburg handeln

Wieder zuwachsend, Unrat in den Bodendeckern, ein Bronzerelief fehlt: das Dippe-Denkmal am Haupthof im Neuen Weg in Quedlinburg.

Quedlinburg/MZ. - Seit Jahren immer wieder beklagt wird sein alles andere als würdiger Zustand, „der im Moment eher schandhaft ist“. So beschreibt es Quedlinburgs Oberbürgermeister Frank Ruch (CDU) mit Blick auf das Denkmal, das an den Gründer eines bedeutenden und traditionsreichen Saatzuchtunternehmens in der Stadt erinnern soll: das Denkmal für Gustav Adolf Dippe auf dem einstigen Haupthof der Gebrüder Dippe AG am Neuen Weg. In diesem Jahr jährt sich der Geburtstag des Firmengründers zum 200. Mal. Anlass für die Stadtverwaltung, bezüglich des Denkmals nachzulegen: Im Kontakt mit dem privaten Eigentümer des Grundstücks, auf dem sich die Anlage befindet, wurde der Tenor umgestellt „von der Frage auf die Mitteilung, dass wir das Denkmal herrichten werden“, sagte der Oberbürgermeister jetzt im Hauptausschuss. „Ich bin gespannt auf die Reaktion.“

Bislang, erklärte Frank Ruch auf Nachfrage der Redaktion, hatte die Stadt den Eigentümer über Jahre hinweg darum gebeten, an dem Denkmal etwas machen zu dürfen. Eine Zustimmung sei durch den Eigentümer „immer aktiv verweigert“ worden mit der Begründung, man sei in Verkaufsverhandlungen, die Stadt habe auf ihre Bitten stets dieselbe ablehnende Antwort erhalten. „Jetzt bitten wir nicht mehr, sondern teilen mit, dass wir es tun werden aufgrund des schlechten Zustands des Denkmals und des Jubiläums“, erläuterte der Oberbürgermeister. Reagiere der Eigentümer nicht, „gehen wir von einer zustimmenden Kenntnisnahme aus“. Es stehe dem Eigentümer natürlich frei, der Stadt zu verbieten, an dem Denkmal Arbeiten vorzunehmen. Erfolge das, werde die Stadtverwaltung prüfen, ob mit einer denkmalrechtlichen Auflage gearbeitet werden könne.

Er gehe aber davon aus, dass eine Einigung erfolge, damit der aktuelle Zustand behoben werden könne. „Wir würden das auf Kosten der Stadt, der Öffentlichkeit machen“, sagte Frank Ruch weiter. Vorgesehen sei, das Umfeld zu reinigen, das Denkmal zu putzen, es in einen ansehnlichen Zustand zu bringen, „so dass man dort etwa auch Gäste vorbeiführen kann“. Der Oberbürgermeister verwies darauf, dass es zudem Meldungen aus der Interessengemeinschaft (IG) Saatguttradition und der David-Sachs-Schule gibt, dass diese die weitere Pflege des Denkmals übernehmen würden.

Gebäude und Grundstücke des Haupthofs der Gebrüder Dippe AG haben heute verschiedene Eigentümer. „Wir versuchen seit mehreren Jahren, alle Eigentümer an einen Tisch zu bekommen“, stehe doch das Areal mit im Fokus der Stadtentwicklung. Bei einer Entwicklung des Gesamtquartiers gehe es aus Sicht der Stadt um die touristische Erschließung, aber auch um die Parkplatzsituation in Quedlinburg insgesamt. „Die Schwierigkeit ist, dass wir als Stadt kein Eigentum haben, sondern uns mit den Eigentümern arrangieren müssen.“ Sie an einen Tisch zu bekommen, sei wegen der ständigen Wechsel der Eigentümer bisher nicht gelungen. „Hier wollen wir 2024 noch einmal den Fokus darauf legen, Fahrt aufnehmen“, so Ruch weiter.

Die IG Saatguttradition begrüßt die Ankündigung der Stadt, dass „endlich etwas unternommen wird. Wir haben lange genug darauf gedrängt, dass etwas passieren muss“, sagte IG-Sprecher Hartmut Klein.