Aktueller Polizeireport Aktueller Polizeireport aus Quedlinburg: Auto steht in Flammen

Quedlinburg - In der Nacht zum Donnerstag musste die Quedlinburger Feuerwehr mit einen Löschfahrzeug und sechs Kameraden in die Weyhestraße ausrücken. Dort stand um 3.20 Uhr ein Auto in Flammen. Die Ursache für den Brand ist noch ...