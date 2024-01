Aktionsbündnis ruft am Sonnabend zu einer Kundgebung „Nie wieder ist jetzt! Aufstehen für unsere Demokratie“ in Quedlinburg auf.

Quedlinburg/MZ/pek. - Unter dem Motto „Nie wieder ist jetzt! Aufstehen für unsere Demokratie“ ruft das Quedlinburger Aktionsbündnis für Demokratie am Sonnabend, 27. Januar, 15 bis 16 Uhr, zu einer Kundgebung auf dem Marktplatz der Stadt auf. „In jedem Jahr wird am 27. Januar an das Grauen des Holocaust erinnert. Zu dieser Erinnerung gehört auch die ernüchternde Erkenntnis, dass die – für diesen Zivilisationsbruch verantwortliche – Partei, die NSDAP, damals durch demokratische Wahlen an die Macht kam“, heißt es in dem Aufruf zu der Kundgebung, den die Landtagsabgeordnete Susan Sziborra-Seidlitz (Grüne) und Eberhard Brecht (SPD), ehemaliger Oberbürgermeister und Bundestagsabgeordneter, verfasst haben.