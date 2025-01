Erst im Kleintransporter, dann geht es im Flieger weiter: Wolf Kajolan aus dem Tierpark Hexentanzplatz Thale ist in einen japanischen Zoo gezogen. Was vorm Transport geschehen ist und in welcher besonderen Nacht Kajolan einst geboren wurde.

Zwei Tierpflegerinnen versorgen den narkotisierten Kajolan im Tierpark Hexentanzplatz in Thale. Der Wolfsrüde soll in einem großen Zoo in Japan für Nachwuchs sorgen.

Thale/MZ. - In Brüssel geht es für Kajolan in den Flieger: Der Thalenser Wolfsrüde soll in einen Zoo im Großraum Tokio ziehen, wo bereits eine Schweizer Wölfin auf ihn wartet. Diese Woche ist das Tier per Kleintransporter vom Tierpark auf dem Hexentanzplatz abgeholt worden und knapp zwei Tage später gut in seinem neuen Zuhause in Japan angekommen.