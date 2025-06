Abgehauen aus Polen, Coming-out, Erfolg in Liebe und Beruf: Was Stecklenbergerin in ihrer Biografie erzählt

Stecklenberg/MZ. - 1981 in der Innenstadt von Wolfenbüttel. Auf der Suche nach einer warmen Mahlzeit machen die elfjährige Alexandra Sonka und ihre Eltern Halt an einer Fleischerei, wo einfache Suppe angeboten wird. Sie stellen sich an der Warteschlange an. Alexandra hätte gerne noch etwas dazu, zum Beispiel ein Würstchen. Aber ihr Vater schüttelt den Kopf: Das Geld reicht nicht. Eine Frau hört das Gespräch, zieht einen Zehn-Mark-Schein aus der Tasche und besteht darauf, dass Alexandras Vater ihn annimmt, um seiner Tochter etwas zu kaufen.