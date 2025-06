Einweihung vorigen Freitag: 150 Jahre nach ihrer Eröffnung 1875 erinnern jetzt Gedenktafeln an die Geschicht der Alten Turnhalle in Roßlau.

Rosslau/MZ. - Der exakte Jahrestag zum „150.“ war schon eine Woche vorher, bevor sich am vorigen Freitag – dem 13. – im Herzen der Roßlauer Altstadt an der Ecke Goethestraße/Ziegelstraße die Traditionsrunde „Roßlauer Handballsport“ um Organisator Jens Winterberg mit ihren Gästen traf, um drei Gedenktafeln einzuweihen: Das Vereinsheim des Roßlauer Turnvereins (TV) 1963 wurde nämlich die erste Sporthalle überhaupt in der Elbestadt und am 6. Juni 1875 feierlich eröffnet. 150 Jahre später erinnern nun drei Tafeln an der Hauswand Goethestraße an das Leben vom und im Gebäude.