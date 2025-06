Ein Überfall auf Neonazis 2019 in Roßlau ließ Ermittler jahrelang rätseln. Nun erhebt die Bundesanwaltschaft Anklage. Die Spur führt zur linksextremen Gruppe um Lina E. Was den Verdächtigen vorgeworfen wird.

Überfall auf Neonazis in Roßlau: Die Spur führt zum Umfeld von Lina E.

Die Unterführung in Roßlau, in der 2019 vier Neonazis überfallen worden waren. Nun hat die Bundesanwaltschaft zwei Verdächtige wegen versuchten Mordes angeklagt.

Roßlau/MZ - Ist das Roßlauer Rätsel nun gelöst? Jahrelang tappten Ermittler im Dunkeln nach einem Überfall auf eine Gruppe von Neonazis am 19. Januar 2019 in der örtlichen Bahnhofsunterführung. Es lag nahe, dass die Täter aus der militanten linken Szene kamen, doch warum ausgerechnet Roßlau? Die Kleinstadt an der Elbe ist nicht bekannt als Hochburg von Linksautonomen. Die Täter waren nicht zu fassen.